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Байден хоче збільшити допомогу Україні ще на 33 млрд доларів

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден хоче збільшити допомогу Україні в протистоянні з Росією на 33 млрд доларів. Відповідний запит американський лідер сьогодні відправить до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За даними видання, запит Байдена до Конгресу на підтримку України включає три види допомоги:

  • 20 млрд доларів військової;
  • 8,5 млрд доларів економічної;
  • 3 млрд доларів гуманітарної.

У Білому домі виданню заявили, що запитувана Байденом на 20 млрд доларів військова допомога допоможе забезпечити Україну і союзників зі східного флангу НАТО артилерією, бронетехнікою, протитанковими засобами і передовими системами протиповітряної оборони, а також іншим озброєнням.

Нагадаємо, сьогодні Байден представить законодавчу ініціативу, яка дозволить передати Україні заморожені активи російських олігархів.

Зазначимо, раніше Палата представників Конгресу США закликала Байдена продати заморожені активи російських олігархів направити гроші на допомогу Україні.

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