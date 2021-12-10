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Байден хочет созвать встречу стран-членов НАТО и России. В Альянсе "пришли в ярость"

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден намерен предложить провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Страны Восточной Европы уже его раскритиковали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Власти одного из государств в регионе "пришли в ярость" и требуют прояснить, что планирует президент США. По словам дипломата, страны из восточного фланга НАТО обеспокоены из-за того, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией.

В прошлом эти государства были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с Россией, сообщил собеседник агентства.

Отметим, Байден ранее заявил, что планирует в пятницу, 10 декабря, объявить о встрече, в которой примут участие представители России и четырех стран - союзниц США по НАТО. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

По словам американского президента, цель встречи - обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможность согласования договоренностей, которые бы снизили напряженность на восточном фланге Альянса.

Напомним, Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что решение о вступлении в НАТО принимают только украинцы.

Отметим, 9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.

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Джозеф БайденНАТОРоссийская Федерация