Байден хоче скликати зустріч країн-членів НАТО і Росії. В Альянсі "прийшли в лють"

Влада однієї з держав в регіоні "прийшла в лють" і вимагає прояснити, що планує президент США. За словами дипломата, країни зі східного флангу НАТО стурбовані через те, до яких поступок можуть привести переговори з Росією.

У минулому ці держави були під впливом СРСР, а тепер сусідять з Росією, повідомив співрозмовник агентства.

Зазначимо, Байден раніше заявив, що планує в п'ятницю, 10 грудня, оголосити про зустріч, в якій візьмуть участь представники Росії і чотирьох країн - союзниць США по НАТО. Про які саме держави йдеться, він не уточнив.

За словами американського президента, мета зустрічі - обговорити занепокоєння Росії з приводу розширення НАТО і можливість узгодження домовленостей, які б знизили напруженість на східному фланзі Альянсу.