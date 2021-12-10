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Байден хоче скликати зустріч країн-членів НАТО і Росії. В Альянсі "прийшли в лють"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден має намір запропонувати провести зустріч за участю представників Росії і членів НАТО. Країни Східної Європи вже його розкритикували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Влада однієї з держав в регіоні "прийшла в лють" і вимагає прояснити, що планує президент США. За словами дипломата, країни зі східного флангу НАТО стурбовані через те, до яких поступок можуть привести переговори з Росією.

У минулому ці держави були під впливом СРСР, а тепер сусідять з Росією, повідомив співрозмовник агентства.

Зазначимо, Байден раніше заявив, що планує в п'ятницю, 10 грудня, оголосити про зустріч, в якій візьмуть участь представники Росії і чотирьох країн - союзниць США по НАТО. Про які саме держави йдеться, він не уточнив.

За словами американського президента, мета зустрічі - обговорити занепокоєння Росії з приводу розширення НАТО і можливість узгодження домовленостей, які б знизили напруженість на східному фланзі Альянсу.

Нагадаємо, Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що рішення про вступ до НАТО приймають тільки українці.

Зазначимо, 9 грудня Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячену підсумкам переговорів американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

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Джозеф БайденНАТОРосійська Федерація