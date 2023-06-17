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Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями, - Bloomberg

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США, Субота 17 червня 2023 22:24
Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями, - Bloomberg Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Байден припустив, що керівництво Китаю не знало подробиць щодо нібито шпигунської повітряної кулі, яку США збили в лютому.

"Китай має деякі законні труднощі, не пов’язані зі Сполученими Штатами... Але я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається", - сказав Байден.

Видання передає, що на думку Байдена, ситуація з кулею була для Китаю більш незручною ніж навмисною.

Відносини між Китаєм та США

Нагадаємо, цього лютого держсекретар США планував відвідати Китай, однак візит був відкладений після інциденту з повітряною кулею. Пекін наполягає, що куля, збита в повітряному просторі США, була метеорологічним аеростатом, який збився з курсу.

Однак після даного інциденту контакти між США та Китаєм були рідкісними, оскільки зросла напруга через поведінку Китаю в Південно-Китайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України.

Днями міністр оборони Китаю відхилив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна про зустріч на полях симпозіуму з безпеки в Сінгапурі.

Однак незабаром після відкладення своєї поїздки до Пекіна держсекретар США коротко зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Китайська шпигунська база на Кубі

Нещодавно Wall Street Journal повідомив, що Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

За даними видання, Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо розміщення електронного засобу підслуховування на острові приблизно в 100 милях від Флориди.

Однак речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

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