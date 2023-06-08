Китай розмістить на Кубі секретну базу для шпигування за США, - WSJ

Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Китай уклав таємну угоду з Кубою щодо розміщення електронного засобу підслуховування на острові приблизно в 100 милях від Флориди.

Wall Street Journal запевняє, що т акий об’єкт дозволить Пекіну збирати електронні повідомлення з південного сходу Сполучених Штатів, де розташовано багато військових баз США, а також контролювати рух суден.

Відносини між США та Китаєм

Повідомлення про угоду відбулося в той момент, коли Вашингтон і Пекін намагаються заспокоїти напруженість, яка виникла після того, як ймовірно китайська висотна розвідувальна куля перетнула Сполучені Штати перед тим, як американські військові збили її біля східного узбережжя.

Американська влада допускала, що попри збиття китайській стороні все ж вдалося зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.

Втім, в Пентагоні не змогли підтвердити, чи Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з куль, коли ті пролітали над військовими об'єктами США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.