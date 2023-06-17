Байден хочет встретиться с Си Цзиньпинем в ближайшие месяцы, - Bloomberg

Президент Джо Байден заявил, что надеется встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Байден предположил, что лидеры Китая не знали подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале.

"Китай имеет некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами... Я думаю, что воздушный шар вызвал не то, за что его сбили. Но я не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит", - сказал Байден.

Издание передает, что по мнению Байдена, ситуация с пулей была для Китая более неудобной чем преднамеренной.

Отношения между Китаем и США

Визит, о котором договорились Си Цзиньпин и президент Джо Байден в прошлом году во время встречи на Бали, изначально планировался на февраль, однако был отложен после инцидента с воздушным шаром. Пекин настаивает, что корабль, сбитый в воздушном пространстве США, был погодным шаром, который сбился с курса.

Однако после данного инцидента контакты между США и Китаем были редкими, поскольку возросло напряжение из-за поведения Китая в Южно-Китайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и поддержки войны России против Украины.

Днями министр обороны Китая отклонил просьбу министра обороны США Ллойда Остина о встрече на полях симпозиума по безопасности в Сингапуре.

Однако вскоре после отложения своей поездки в Пекин Блинкен коротко встретился с главным дипломатом Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Китайская шпионская база на Кубе

Недавно Wall Street Journal сообщил, что Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.

По данным издания, Китай заключил тайное соглашение с Кубой о размещении электронного средства подслушивания на острове примерно в 100 милях от Флориды.

Однако представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.

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