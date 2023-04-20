Байден може запровадити значні обмеження на інвестиції в Китай на саміті G7, - ЗМІ

Президент Джо Байден має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Адміністрація США, яка обговорює цей крок майже два роки, планує вжити заходів під час саміту G7, який має розпочатися 19 травня в Японії. Однак деякі люди попереджають, що час може зрушити.
"США інформують своїх партнерів щодо G7 про обмеження інвестицій у високотехнологічні галузі та сподіваються отримати схвалення на цій зустрічі, навіть попри те, що інші країни не збираються одночасно оголошувати про подібні обмеження", - йдеться у матеріалі.
Bloomberg пише, що цей крок знаменує собою новий етап багаторічної економічної кампанії проти Китаю, в ході якої США вже запроваджували тарифи на китайський імпорт за колишнього президента Дональда Трампа, а зовсім недавно прагнули обмежити експорт ключових американських технологій. Тепер потоки капіталу між двома найбільшими економіками світу перебувають під загрозою.
США заявляють, що вводять обмеження щодо національної безпеки, а не для того, щоб стримати розвиток Китаю, як стверджує Пекін.
Напруженість загострилася після вторгнення Росії в Україну, після якого США і Китай фактично опинилися на протилежних сторонах. Тепер у світі зростає занепокоєння з приводу нової холодної війни, яка може розколоти світову економіку на блоки, що змагаються між собою.
Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена планує ввести безпрецедентні правила, що обмежують американські інвестиції в Китай.
Reuters повідомляло, що відносини США та Китаю погіршилися до рівня 50-річної давності.
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