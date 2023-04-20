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Байден может ввести значительные ограничения на инвестиции в Китай на саммите G7, - СМИ

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Джо Байден намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация США, которая обсуждает этот шаг почти два года, планирует принять меры во время саммита G7, который должен начаться 19 мая в Японии. Однако некоторые люди предупреждают, что время может сдвинуться.

"США информируют своих партнеров по G7 об ограничении инвестиций в высокотехнологичные отрасли и надеются получить одобрение на этой встрече, даже несмотря на то, что другие страны не собираются одновременно объявлять о подобных ограничениях", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что этот шаг знаменует собой новый этап многолетней экономической кампании против Китая, в ходе которой США уже вводили тарифы на китайский импорт при бывшем президенте Дональде Трампе, а совсем недавно стремились ограничить экспорт ключевых американских технологий. Теперь потоки капитала между двумя крупнейшими экономиками мира находятся под угрозой.

США заявляют, что вводят ограничения национальной безопасности, а не для того, чтобы сдержать развитие Китая, как утверждает Пекин.

Напряженность обострилась после вторжения России в Украину, после которой США и Китай фактически оказались на противоположных сторонах. Теперь в мире растет беспокойство по поводу новой холодной войны, которая может расколоть мировую экономику на соревнующиеся между собой блоки.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

Reuters сообщало, что отношения США и Китая ухудшились до уровня 50-летней давности.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайG7