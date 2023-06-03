Глава Пентагону попередив про загрозу війни на Тайвані: буде руйнівною

США застерігають та попереджають, що війна за Тайвань була б руйнівною. Конфлікт може вплине на світову економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на саміті Shangri-La Dialogue у Сингапурі.

"Весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Від цього залежить безпека комерційних судноплавних шляхів і глобальних ланцюгів поставок. І так само свобода навігації в усьому світі. Не помиляйтесь: конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним", - сказав Остін.

Міністр оборони США наголосив, що "конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити". Він наголосив, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також під час свого виступу Остін розкритикував Китай за небажання вести діалог.

" Для відповідальних лідерів правильний час для розмови - це будь-коли. Правильний час для розмови - це кожен раз. І правильний час для розмови зараз. Діалог - це не нагорода. Це необхідність", - сказав глава Пентагону.

Варто зазначити, Китай перед самітом у Сінгапурі відхилив пропозицію США для зустрічі міністрів оборони та представників компаній.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Натомість острів вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Лідер Китаю та інші чиновники наголошують на "возз'єднанні" з островом та не виключають силовий варіант.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

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