Байден хоче отримати рекордний від часів Другої світової війни оборонний бюджет

Такий оборонний бюджет для Штатів стане найбільшим із часів Другої світової війни.

Необхідність збільшити витрати на оборонку на 28 млрд доларів (торік сума склала 858 млрд доларів) пояснюється, серед іншого, триваючою військовою агресією РФ проти України, що стимулює попит на витрати на озброєння.

Білий дім направив заявку до Конгресу на схвалення у понеділок.

Що передбачено у проекті

Проект передбачає виділення 842 млрд доларів на потреби Пентагону та 44 млрд доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствам.

Крім того, у проекті оборонки вперше вказана закупівля ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для флоту та авіації. У Reuters зазначають, що це може бути пов'язане із підготовкою до потенційного військового конфлікту з Китаєм.

Проект також передбачає прискорення темпів закупівлі Пентагоном винищувачів 5-го покоління F-35, модернізацію ядерної "тріади" Штатів, а також суднобудування та розвиток космічного потенціалу.

145 млрд доларів у проекті бюджету призначено для розробки нових видів зброї, таких як гіперзвукові ракети.

Щодо допомоги Україні з боку Міноборони США, то у проекті на 2024 фінансовий рік значиться 300 мільйонів доларів, тобто сума залишається без змін. При цьому у Пентагоні зазначають, що у разі потреби додаткового фінансування може бути підготовлено ще один додатковий запит.