Байден хочет получить рекордный со времен Второй мировой войны оборонный бюджет

Такой оборонный бюджет для Штатов станет крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Необходимость увеличить траты на оборонку на 28 млрд долларов (в прошлом году сумма составила 858 млрд долларов) объясняется, среди прочего, продолжающейся военной агрессией РФ против Украины, что стимулирует спрос на расходы на вооружение.

Белый дом направил заявку в Конгресс на одобрение в понедельник.

Что предусмотрено в проекте

Проект предусматривает выделение 842 млрд долларов на нужды Пентагона и 44 млрд долларов на программы, связанные с обороной, Федеральному бюро расследований, министерству энергетики и другим ведомствам.

Кроме того, в проекте оборонки впервые указана закупка ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, которые обычно заключают для флота и авиации. В Reuters отмечают, что это может быть связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем.

Проект также предусматривает ускорение темпов закупки Пентагоном истребителей 5-го поколения F-35, модернизацию ядерной "триады" Штатов, а также судостроение и развитие космического потенциала.

145 млрд долларов в проекте бюджета предназначены для разработки новых видов оружия, таких как гиперзвуковые ракеты.

Что касается помощи Украине со стороны Минобороны США, то в проекте на 2024 финансовый год значится 300 миллионов долларов, то есть сумма остается без изменений. При этом в Пентагоне отмечают, что в случае необходимости дополнительного финансирования может быть подготовлен еще один дополнительный запрос.