США нададуть майже 120 млн доларів фінансової допомоги медичній системі України

США нададуть Україні 118,5 млн доларів на допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД. Фінансування розраховано на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду України.

Глобальний координатор США з питань СНІДу Джон Н. Нкенґасонґ анонсував виділення загального фінансування Україні у сумі 118,5 млн доларів терміном на два роки.

Зазначається, що з них 59,5 млн доларів планується виділити у 2024 році та ще 59 млн доларів - у 2025 році.

"Дворічне фінансування буде запроваджено вперше. Крім цього, Глобальний фонд також анонсував виділення 157 млн доларів допомоги на 2024-2026 роки", - йдеться у повідомленні.

PEPFAR

Це надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД. Вона полягає у наданні технічної допомоги та певного обсягу безпосередніх послуг, що мають забезпечити максимальну якість, масштаби охоплення та результативність національних заходів з відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.