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Байден хоче отримати рекордний від часів Другої світової війни оборонний бюджет

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Понеділок 13 березня 2023 23:49
Байден хоче отримати рекордний від часів Другої світової війни оборонний бюджет Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

До Конгресу США направлено проект оборонного бюджету на наступний, 2024 фінансовий рік, у розмірі 886 мільярдів доларів. Він передбачає підвищення заробітної плати військовослужбовців на 5,2% та найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такий оборонний бюджет для Штатів стане найбільшим із часів Другої світової війни.

Необхідність збільшити витрати на оборонку на 28 млрд доларів (торік сума склала 858 млрд доларів) пояснюється, серед іншого, триваючою військовою агресією РФ проти України, що стимулює попит на витрати на озброєння.

Білий дім направив заявку до Конгресу на схвалення у понеділок.

Що передбачено у проекті

Проект передбачає виділення 842 млрд доларів на потреби Пентагону та 44 млрд доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствам.

Крім того, у проекті оборонки вперше вказана закупівля ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для флоту та авіації. У Reuters зазначають, що це може бути пов'язане із підготовкою до потенційного військового конфлікту з Китаєм.

Проект також передбачає прискорення темпів закупівлі Пентагоном винищувачів 5-го покоління F-35, модернізацію ядерної "тріади" Штатів, а також суднобудування та розвиток космічного потенціалу.

145 млрд доларів у проекті бюджету призначено для розробки нових видів зброї, таких як гіперзвукові ракети.

Щодо допомоги Україні з боку Міноборони США, то у проекті на 2024 фінансовий рік значиться 300 мільйонів доларів, тобто сума залишається без змін. При цьому у Пентагоні зазначають, що у разі потреби додаткового фінансування може бути підготовлено ще один додатковий запит.

Раніше повідомлялося, що уряд України попросив США розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада попросила передати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20.

Нагадаємо також, що Штати надасть майже 120 млн доларів фінансової допомоги медичній системі України.

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