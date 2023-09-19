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Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте, - Белый дом

Вторник 19 сентября 2023 08:28
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Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте, - Белый дом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден хочет услышать от своего украинского коллеги Владимира Зеленского его личную оценку развития событий на фронте и прогресс контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Президент (Джо Байден - ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - сказал Кирби.

Кроме того, по его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что "когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться".

Кирби отметил, что встреча президентов в Белом доме будет проходить в "критически важное время".

Также представитель Белого дома подтвердил, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил Кирби.

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану, у Зеленского запланированы встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН.

Кроме того, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также планируется встреча с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - читайте в материале РБК-Украина.

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