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Байден хоче, аби Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні до кінця року

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати мають виділити більше допомоги Україні у період завершення нинішньої сесії Конгресу, а саме до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

Байден висловився за те, аби Конгрес США ухвалив до кінця 2022 року законопроєкт, який передбачає виділення нового масштабного пакета підтримки України, яка протистоїть агресії Росії.

Президент США нагадав, що напередодні затвердив розпорядження про виділення 400 млн доларів оборонної підтримки Збройним силам України. Байден додав, що допомога українцям є невідкладним питанням.

Окремо президент США висловив сподівання, що республіканська більшість у новому складі Палати представників США у 2023 році продемонструє підтримку щодо надання допомоги Україні.

"Під час останніх виборів ми мали багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну. Я все ще вірю, що там є достатньо підтримки, щоб ми могли продовжувати це",- підкреслив Байден.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Також повідомлялось, що США виділять Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКонгресс СШАВійна в Україні