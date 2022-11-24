Байден хоче, аби Конгрес США ухвалив новий пакет допомоги Україні до кінця року

Байден висловився за те, аби Конгрес США ухвалив до кінця 2022 року законопроєкт, який передбачає виділення нового масштабного пакета підтримки України, яка протистоїть агресії Росії.

Президент США нагадав, що напередодні затвердив розпорядження про виділення 400 млн доларів оборонної підтримки Збройним силам України. Байден додав, що допомога українцям є невідкладним питанням.

Окремо президент США висловив сподівання, що республіканська більшість у новому складі Палати представників США у 2023 році продемонструє підтримку щодо надання допомоги Україні.

"Під час останніх виборів ми мали багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну. Я все ще вірю, що там є достатньо підтримки, щоб ми могли продовжувати це",- підкреслив Байден.