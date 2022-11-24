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Байден хочет, чтобы Конгресс США принял новый пакет помощи Украине до конца года

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты должны выделить больше помощи Украине в период завершения нынешней сессии Конгресса, а именно до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Байден высказался за то, чтобы Конгресс США принял до конца 2022 года законопроект, предусматривающий выделение нового масштабного пакета поддержки Украины, противостоящей агрессии России.

Президент США напомнил, что накануне утвердил распоряжение о выделении 400 млн долларов оборонной поддержки Вооруженным силам Украины. Байден добавил, что помощь украинцам является неотложным вопросом.

Отдельно президент США выразил надежду, что республиканское большинство в новом составе Палаты представителей США в 2023 году продемонстрирует поддержку по оказанию помощи Украине.

"Во время последних выборов мы имели много разговоров о том, собирается ли другая команда продолжать поддерживать Украину. Я все еще верю, что там достаточно поддержки, чтобы мы могли продолжать это", - подчеркнул Байден.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Также сообщалось, что США выделят Украине 400 миллионов долларов военной помощи.

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