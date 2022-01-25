Байден готов ввести санкции против Путина в случае нападения России на Украину

Американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлин Коллинс.
По словам корреспондента, Байден ответил "Да" на вопрос, рассмотрит ли он возможность введения санкций персонально в отношении самого Путина, если Россия решит пойти на вторжение в Украину.
Американские законодатели внесли в Конгресс и Сенат США уже целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предполагают введение ограничений в отношении российского президента.
Напомним, сегодня стало известно, что США готовят экспортные ограничения в отношении России.
Однако, Белый дом не планирует вводить превентивные санкции против России.