Байден готов ввести санкции против Путина в случае нападения России на Украину

Американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлин Коллинс .

По словам корреспондента, Байден ответил "Да" на вопрос, рассмотрит ли он возможность введения санкций персонально в отношении самого Путина, если Россия решит пойти на вторжение в Украину.

Американские законодатели внесли в Конгресс и Сенат США уже целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предполагают введение ограничений в отношении российского президента.