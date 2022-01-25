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Байден готов ввести санкции против Путина в случае нападения России на Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлин Коллинс.

По словам корреспондента, Байден ответил "Да" на вопрос, рассмотрит ли он возможность введения санкций персонально в отношении самого Путина, если Россия решит пойти на вторжение в Украину.

Американские законодатели внесли в Конгресс и Сенат США уже целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предполагают введение ограничений в отношении российского президента.

Напомним, сегодня стало известно, что США готовят экспортные ограничения в отношении России.

Однако, Белый дом не планирует вводить превентивные санкции против России.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВторжение России в Украину