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Байден готовий ввести санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну

Автор: Дмитро Левицький

Американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлін Коллінс.

За словами кореспондента, Байден відповів "Так" на питання, чи розгляне він можливість введення санкцій персонально щодо самого Путіна, якщо Росія вирішить піти на вторгнення в Україну.

Американські законодавці внесли до Конгресу та Сенату США вже цілу низку законопроектів, які передбачають введення санкцій щодо Росії у випадку нападу на Україну. Документи, зокрема, передбачають введення обмежень щодо російського президента.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США готують експортні обмеження щодо Росії.

Однак Білий дім не планує вводити превентивні санкції проти Росії.

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