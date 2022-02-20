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Байден готов встретиться с Путиным в любой момент, - Блинкен

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы удерживать президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Белого дома готов встретиться с ним, лишь бы убедить его отменить свое решение относительно полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, сегодняшние события выглядят так, будто Российская Федерация готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. В то же время продолжение учений России и Беларуси также усиливают беспокойство.

Госсекретарь США отметил, что Байден готов в любой момент встретиться с Путиным в "любом формате", чтобы убедить его.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США рассчитывают на дипломатическое разрешение конфликта на территории востока Украины.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинаДонбассДжозеф Байден