Байден готов встретиться с Путиным в любой момент, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки делают все возможное, чтобы удерживать президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Белого дома готов встретиться с ним, лишь бы убедить его отменить свое решение относительно полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, сегодняшние события выглядят так, будто Российская Федерация готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины. В то же время продолжение учений России и Беларуси также усиливают беспокойство.

Госсекретарь США отметил, что Байден готов в любой момент встретиться с Путиным в "любом формате", чтобы убедить его.