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Байден готовий зустрітися з Путіним у будь-яку мить, - Блінкен

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки роблять усе можливе, аби стримувати президента Російської Федерації Володимира Путіна. Голова Білого дому готовий зустрітися з ним, аби переконати його скасувати своє рішення щодо повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, сьогоднішні події виглядають так, ніби Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення на територію України. Водночас продовження навчань Росії та Білорусі також посилюють занепокоєння.

Держсекретар США відзначив, що Байден готовий будь-якої миті зустрітися з Путіним у "будь-якому форматі", аби переконати його.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США розраховують на дипломатичне розв'язання конфлікту на території сходу України.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаДонбасДжозеф Байден