Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах готов встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Он хочет приблизить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Об этом заявил бывший советник американского политика Брайан Маккеон, сообщает Yonhap.

"Я думаю, что Байден, будет готов встретиться, если это произойдет в рамках некой реальной стратегии, которая позволит нам приблизиться к денуклеаризации", - заметил Маккеон.

В тоже время экс-советник Байдена подверг критике подход Трампа к диалогу с северокорейским лидером. По мнению Маккеона, перед встречами Трампа и Ким Чен Ына не была проведена достаточно серьезная дипломатическая работа.

"Когда речь идет о переговорах по такому сложному вопросу, как ядерная проблема КНДР, нельзя ожидать, что два лидера справятся с этим за один или два часа, в течение которых продолжается их встреча. Следует проводить детальные консультации, необходимо достижение взаимопонимания, должны быть зафиксированы на бумаге документы, которые лидеры смогут одобрить, изучить и подписать", - подчеркнул он.

Напомним, Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Отметим, в начале 2020 года США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

Отметим, первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Они встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Следующая встреча состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.

В июне 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.