Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином в разі перемоги на виборах

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден в разі перемоги на виборах готовий зустрітися з головою Держради КНДР Кім Чен Ином. Він хоче наблизити денуклеаризацію Корейського півострова.

Про це заявив колишній радник американського політика Брайан Маккеон, повідомляє Yonhap.

"Я думаю, що Байден, буде готовий зустрітися, якщо це станеться в рамках якоїсь реальної стратегії, яка дозволить нам наблизитися до денуклеаризації", - зауважив Маккеон.

У той же час екс-радник Байдена піддав критиці підхід Трампа до діалогу з північнокорейським лідером. На думку Маккеона, перед зустрічами Трампа і Кім Чен Ина не була проведена досить серйозна дипломатична робота.

"Коли мова йде про переговори з такого складного питання, як ядерна проблема КНДР, не можна очікувати, що два лідери впораються з цим за один або дві години, протягом яких триває їхня зустріч. Слід проводити детальні консультації, необхідно досягнення взаєморозуміння, повинні бути зафіксовані на папері документи, які лідери зможуть схвалити, вивчити і підписати", - підкреслив він.

Нагадаємо, Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Зазначимо, на початку 2020 року США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

Зазначимо, перший в історії саміт з участю лідерів США та Північної Кореї відбувся 12 червня 2018 року. Вони зустрілися в Сінгапурі і підписали декларацію, за якою КНДР взяла на себе зобов'язання щодо денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Наступна зустріч відбулася у лютому 2019 року у В'єтнамі. У рамках переговорів планувалося розробити кроки для досягнення поставлених цілей, але зустріч завершилася без підписання будь-яких документів.

У червні 2019 року Трамп і Кім Чен Ин провели третю зустріч в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореями. Вони домовилися відновити переговори на робочому рівні, проте наступна зустріч робочих груп в Стокгольмі пройшла безрезультатно.