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Байден готов предпринять "дальнейшие шаги в ответ" РФ

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден готов предпринять "шаги" против России, если она не перестанет "вмешиваться в демократию" США. При этом, он отметил, что есть области, представляющие интерес между США и Россией.

Об этом он сказал во время брифинга, посвященного России.

"Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов предпринять дальнейшие шаги в ответ", - сказал Байден.

В то же время, он отметил, что не хочет обострять ситуацию между странами.

Также Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.

Напомним, США заявляли, что стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями "Запад", которые запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано.

Ранее Байден назвал Российскую Федерацией главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

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Новости Украины Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация
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