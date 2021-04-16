Байден готов предпринять "дальнейшие шаги в ответ" РФ

Президент США Джо Байден готов предпринять "шаги" против России, если она не перестанет "вмешиваться в демократию" США. При этом, он отметил, что есть области, представляющие интерес между США и Россией.
Об этом он сказал во время брифинга, посвященного России.
"Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов предпринять дальнейшие шаги в ответ", - сказал Байден.
В то же время, он отметил, что не хочет обострять ситуацию между странами.
Также Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.
Напомним, США заявляли, что стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями "Запад", которые запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано.
Ранее Байден назвал Российскую Федерацией главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.