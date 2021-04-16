Байден готовий зробити "подальші кроки у відповідь" РФ

"Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий зробити подальші кроки у відповідь", - сказав Байден.

Водночас він зазначив, що не хоче загострювати ситуацію між країнами.

Також Байден прокоментував стягання російської техніки до українського кордону. Він заявив, що закликав президента РФ Володимира Путіна утриматися від військових дій.

Нагадаємо, США заявляли, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", які заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.

Раніше Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.