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Байден готов к активному участию в решении ситуации вокруг Украины, - Белый дом

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Вашингтон, Вторник 01 февраля 2022 22:22
Байден готов к активному участию в решении ситуации вокруг Украины, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

Отметим, один из журналистов задал вопрос о том, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран.

"Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром", - отметила Псаки.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонной беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Москве следует отвести войска от границы с Украиной, если она не собирается вторгаться.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым переговорам Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

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