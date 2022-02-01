Байден готовий до активної участі у вирішенні ситуації навколо України, - Білий дім
Президент США Джо Байден готовий до більш активної участі у врегулюванні ситуації навколо України. Зокрема, якщо виникне така необхідність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Білого дому Джен Псакі.
Відзначимо, один з журналістів поставив питання про те, чому Байден не взяв більш активну участь у врегулюванні ситуації, як, наприклад, лідери Великобританії, Польщі та інших країн.
"Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це є підходящим і найбільш конструктивним кроком вперед. У нас також є дуже активний і зацікавлений державний секретар, який провів ряд бесід зі своїм російським колегою, в тому числі сьогодні вранці", - зазначила Псакі.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у телефонній бесіді з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що Москві слід відвести війська від кордону з Україною, якщо вона не збирається вторгатися.
Крім того, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові до нових переговорів Байдена з російським лідером Володимиром Путіним.