Байден готовий до активної участі у вирішенні ситуації навколо України, - Білий дім

Президент США Джо Байден готовий до більш активної участі у врегулюванні ситуації навколо України. Зокрема, якщо виникне така необхідність.

Відзначимо, один з журналістів поставив питання про те, чому Байден не взяв більш активну участь у врегулюванні ситуації, як, наприклад, лідери Великобританії, Польщі та інших країн.

"Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це є підходящим і найбільш конструктивним кроком вперед. У нас також є дуже активний і зацікавлений державний секретар, який провів ряд бесід зі своїм російським колегою, в тому числі сьогодні вранці", - зазначила Псакі.