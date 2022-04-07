Байден: год санкций сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет

"Шаги, которые мы уже предприняли, по прогнозам, только в этом году приведут к двузначному сокращению валового внутреннего продукта России. Всего за один год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России за последние 15 лет… Мы будем душить способность России и ее экономики расти на долгие годы вперед", - заявил Байден.

Он также подчеркнул, что этому будут способствовать санкции, которые отрезали Россию от импорта таких технологий, как полупроводники, средства защиты шифрования и важных компонентов квантовых технологий.

"Ответственные страны должны объединиться, чтобы привлечь этих преступников к ответственности. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать увеличивать экономические издержки и усиливать боль для Путина, а также еще больше усиливать экономическую изоляцию России", - добавил президент США.

По словам Байдена, в отношении Сбербанка и Альфа-банка будут введены полные блокирующие санкции. Будут заблокированы все счета и средства, которые эти банки хранят в Соединенных Штатах.

Президент также собирается подписать указ, запрещающий любые новые инвестиции США в Россию. Речь идет о более 600 компаний частного сектора.