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Байден екстрено зібрав лідерів G7 і ЄС через можливий удар Росії по Польщі, - CNN

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тлі можливого удару Росії по Польщі президент США Джо Байден екстрено зібрав лідерів G7 і Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Усі ці країни, окрім Японії, є

CNN пише, що журналістів ненадовго впустили до кімнати, аби побачити лідерів, які сиділи за столом.

На запитання, чи може Байден розповісти нові дані про вибух, президент США відповів: "Ні".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО, після чого було проведено перевірку щодо застосування статті 4 статуту Північноатлантичного Альянсу.

До слова, стаття 4 НАТО має на увазі, що "сторони завжди будуть консультуватися один з одним у разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою".

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Джозеф БайденПольщаВійна Росії проти України