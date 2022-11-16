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Байден экстренно собрал лидеров G7 и ЕС из-за возможного удара России по Польше, - CNN

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На фоне возможного удара России по Польше президент США Джо Байден 16 ноября экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Все эти страны, кроме Японии, являются

CNN пишет, что журналистов ненадолго впустили в комнату, чтобы увидеть сидевших за столом лидеров.

На вопрос, может ли Байден рассказать об новых данных о взрыве, президент США ответил: "Нет".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО, после чего была проведена проверка по применению статьи 4 устава Североатлантического Альянса.

Кстати, статья 4 НАТО подразумевает, что "стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договорных сторон окажутся под угрозой".

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Джозеф БайденПольшаВойна России против Украины