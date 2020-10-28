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Байден досрочно проголосовал на выборах в США

Автор: РБК-Украина

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах. Он голосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с Байденом проголосовала и его жена Джилл.

Кандидат от Демократической партии провел день, проводя брифинги о пандемии COVID-19, и должен был произнести речь в Делавэре.

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Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, 24 сентября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден назвал Россию главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

Отметим, что Дональд Трамп планирует уволить директора ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера в случае переизбрания на второй срок.

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