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Трамп уволит глав ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания

Понедельник 26 октября 2020 06:35
Трамп уволит глав ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп планирует уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Он это сделает в случае переизбрания на второй срок.

Об этом сообщает Axios.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность отставки директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя.

Один из собеседников издания заявил, что Трамп уже давно отправил бы этих чиновников в отставку, поскольку им не доверяют в окружении президента. Однако сделать это Трамп не может до выборов 3 ноября.

Ранее сообщалось, что новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Напомним, Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые пройдут 3 ноября.

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