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Трамп досрочно проголосовал на выборах в США

Палм-Бич, Суббота 24 октября 2020 18:09
Трамп досрочно проголосовал на выборах в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп досрочно проголосовал на всеобщих выборах. Голосование состоялось во время визита американского лидера в штат Флорида.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич. Как рассказал президент, голосование было "очень безопасным" и "идеальным".

"Для меня большая честь проголосовать. Я голосовал за парня, по имени Трамп", - сказал он журналистам перед тем, как поехать в аэропорт.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. За президентское кресло будут бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Напомним, о намерениях Трампа проголосовать досрочно на президентских выборах заявлял заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дыр. Ожидалось, что американский лидер проголосует во Флориде.

Как писало РБК-Украина, досрочно на общих выборах в США проголосовали уже более 50 миллионов американцев.

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Новости Украины В мире Дональд ТрампголосованиеВыборы в США

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