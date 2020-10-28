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Байден достроково проголосував на виборах у США

Автор: РБК-Україна

Кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах. Він голосував в будівлі державної адміністрації Карвел у своєму рідному місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Про це повідомляє Reuters.

Разом з Байденом проголосувала і його дружина Джилл.

Кандидат від Демократичної партії провів день, проводячи брифінги про пандемію COVID-19, і повинен був виголосити промову в Делавері.

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Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віце-президент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Нагадаємо, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

Раніше кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Росію головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.

Зазначимо, що Дональд Трамп планує звільнити директора ЦРУ Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера в разі переобрання на другий термін.

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Новини України Джозеф БайденВибори в США