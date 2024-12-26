Байден доручив Пентагону продовжити нарощувати постачання зброї Україні

У заяві сказано, що в ранні години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах, а також критичній інфраструктурі країни. РФ мала на меті позбавити українців доступу до тепла та електрики в зимовий період часу.

"Дозвольте мені прояснити: український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають і надалі підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над агресією Росії", - ідеться в заяві Байдена.

Він також зазначив, що за останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, і ще більше на підході. Крім цього, він дав доручення Міністерству оборони США наростити постачання зброї.

"Я доручив Міністерству оборони продовжити нарощування постачань зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжать невпинно працювати над зміцненням позицій України в її обороні від російських військ", - резюмував президент США.