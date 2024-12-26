Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине

Президент США Джо Байден отреагировал на ночную воздушную атаку России по Украине. Он поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
В заявлении сказано, что в ранние часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам, а также критической инфраструктуре страны. РФ имела перед собой цель лишить украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период времени.
"Позвольте мне прояснить: украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над агрессией России", - говорится в заявлении Байдена.
Он также отметил, что за последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, и еще больше на подходе. Помимо этого, он дал поручение Министерству обороны США нарастить поставки оружия.
"Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск", - резюмировал президент США.
Напомним, что на ракетный удар РФ в Рождество отреагировали и в команде новоизбранного президента США Дональда Трампа. В частности, будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что данная атака является жестоким нападением.я
"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Наносить масштабные ракетные удары и атаки с помощью беспилотников в день рождения Господа - это неправильно", - написал Келлог в соцсети Х.
Также мы писали, что по словам главы МИД Нидерландов, Каспара Велдкампа, удар РФ по Украине в Рождество доказывает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину.
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