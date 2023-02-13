Байден доручив експертам Білого дому вивчити НЛО

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Сьогодні президент через свого радника з національної безпеки доручив міжвідомчій групі (експертів - ред.) вивчити ширші політичні наслідки для виявлення, аналізу та знищення невідомих повітряних об'єктів, які становлять загрозу безпеці", - розповів Кірбі.

Нагадаємо, у США за останні кілька тижнів три рази виявляли невідомі літаючі об'єкти. Зокрема, 4 лютого там була збита китайська повітряна куля, яка могла використовуватися для розвідки.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, такі інциденти викликані шпигунськими схемами, які використовують Китай та Росія.

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