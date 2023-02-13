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Байден поручил экспертам Белого дома изучить НЛО

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Вашингтон, Понедельник 13 февраля 2023 22:01
Байден поручил экспертам Белого дома изучить НЛО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эксперты Белого дома будут изучать неопознанные летающие объекты на фоне инцидентов с воздушными шарами. Соответствующее распоряжение отдал президент США Джо Байден.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня президент через своего советника по национальной безопасности поручил межведомственной группе (экспертов - ред.) изучить более широкие политические последствия для обнаружения, анализа и уничтожения неопознанных воздушных объектов, представляющих угрозу безопасности", - рассказал Кирби.

Напомним, в США за последние несколько недель три раза обнаруживали неопознанные летающие объекты. В частности, 4 февраля там был сбит китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, такие инциденты вызваны шпионскими схемами, которые используют Китай и Россия.

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