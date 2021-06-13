Байден допустил возможность наказания американских хакеров, действующих против России

"США открыты для предложения о привлечении к ответственности своих киберпреступников, действующих против России", - сказал он.

Байден также отметил, что его воодушевили комментарии российского президента Владимира Путина о том, что Россия готова экстрадировать киберпрестуников в США на взаимной основе, если Вашингтон сделает то же самое.

Американский лидер заявил после встречи лидеров G7 о необходимости привлекать к ответственности те страны, которые укрывают киберпреступников.

"Мы договорились совместно работать над киберугрозами, такими как программы-вымогатели, и привлечь к ответственности страны, которые укрывают киберпреступников", - сказал он.