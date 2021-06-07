Блинкен пригрозил мерами в случае "агрессивных или безрассудных" действий РФ перед саммитом
США ответят, если Россия будет действовать безрассудно и агрессивно, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он предупредил о последствиях перед саммитом с президентами Джо Байденом и Владимира Путиным.
Он ответил на комментарий ведущего о том, что в США была угроза поставкам еды и энергоснабжению.
"Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы ответим", - сказал Блинкен.
Он заявил, что глава Белого дома будет встречаться в июне «не вопреки», а "из-за этой агрессии" и произошедших кибератак на Соединенные Штаты.
"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен.
Напомним, в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. В работе трубопровода случился сбой.
Компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.