Байден допустив можливість покарання американських хакерів, що діють проти Росії

Президент США Джо Байден допустив можливість покарання американських хакерів, які діють проти Росії. Президент США заявив про необхідність притягати до відповідальності країни, що вкривають кіберзлочинців.
Про це американський лідер заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN.
"США відкриті для пропозиції про притягнення до відповідальності своїх кіберзлочинців, що діють проти Росії", - сказав він.
Байден також зазначив, що його надихнули коментарі російського президента Володимира Путіна про те, що Росія готова екстрадувати кіберпрестуників в США на взаємній основі, якщо Вашингтон зробить те ж саме.
Американський лідер заявив після зустрічі лідерів G7 про необхідність притягати до відповідальності ті країни, які вкривають кіберзлочинців.
"Ми домовилися спільно працювати над кіберзагрозами, такими як програми - вимагачі, і притягнути до відповідальності країни, які вкривають кіберзлочинців", - сказав він.
Нагадаємо, раніше радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що американська адміністрація не вважає, що тема хакерської атаки на компанію SolarWinds втратила актуальність. За його словами, Джо Байден розраховує обговорити її зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Зазначимо, у Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.
Як повідомляло РБК-Україна, в американському Держдепі попереджали Росію про відповідь у разі "агресивних або безрозсудних" дій перед самітом Байдена і Путіна.
Додамо, більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".