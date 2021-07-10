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Байден допустил ответные атаки на серверы хакеров

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден считает разумным для Вашингтона совершать атаки на серверы. Атаки должны проводится в качестве ответных мер против программ-вымогателей киберпреступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Накануне американский лидер перед вылетом в штат Делавэр пообщался с журналистами и дал им утвердительный ответ на вопрос о перспективе атак на серверы.

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов (RNC) опроверг информацию о похищении данных.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США.

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