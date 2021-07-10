Байден допустив відповідні атаки на сервери хакерів

Президент США Джо Байден вважає розумним для Вашингтона здійснювати атаки на сервери. Атаки мають проводиться як відповідні заходи проти програм-вимагачів кіберзлочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Напередодні американський лідер перед вильотом в штат Делавер поспілкувався з журналістами і дав їм ствердну відповідь на питання про перспективу атак на сервери.

Раніше повідомлялося, що, хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервери Національного комітету Республіканської партії США. Пізніше Національний комітет Республіканської партії Сполучених Штатів (RNC) спростував інформацію про викрадення даних.