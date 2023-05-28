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Байден домовився з республіканцями за підвищення ліміту держборгу, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден і речник палати представників республіканець Кевін Маккарті домовились про підвищення ліміту державного боргу, що допоможе запобігти дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Анонімні джерела розповіли виданню, що в ході тривалих дискусій сторонам все ж таки вдалося досягти консенсусу.

"Байден і Маккарті тепер мають провести рамкову угоду, укладену під час тривалих дискусій, до остаточного законодавчого ухвалення всупереч запереченням безкомпромісних законодавців обох партій", - пише видання.

Bloomberg зазначає, що угода включає дворічне збільшення ліміту боргу та дворічну угоду про асигнування, відповідно до якої витрати, не пов'язані з обороною, залишаються приблизно на одному рівні з поточними рівнями.

Загроза дефолту у США

В США наближається крайній термін підвищення ліміту держборгу США. Раніше він був 1 червня, але потім міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила, що його можна посунути до 5 червня.

Якщо ж і до цього часу Байден не укладе угоду з Маккарті, то країну чекає дефолт. Уряд не зможе позичати гроші для покриття витрат, і в цілому це позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

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