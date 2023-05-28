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Байден договорился с республиканцами о повышении лимита госдолга, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден и представитель палаты представителей республиканец Кевин Маккарти договорились о повышении лимита государственного долга, что поможет предотвратить дефолт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Анонимные источники рассказали, что в ходе длительных дискуссий сторонам все же удалось достичь консенсуса.

"Байден и Маккарти теперь должны провести рамочное соглашение, заключенное в ходе длительных дискуссий, до окончательного законодательного принятия вопреки возражению бескомпромиссных законодателей обеих партий", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что соглашение включает двухлетнее увеличение лимита долга и двухлетнее соглашение об ассигнованиях, согласно которому расходы, не связанные с обороной, остаются примерно на одном уровне с текущими уровнями.

Угроза дефолта в США

В США близится крайний срок повышения лимита госдолга США. Ранее он был 1 июня , но затем министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что его можно сместить до 5 июня.

Если же до сих пор Байден не заключит соглашение с Маккарти, то страну ждет дефолт. Правительство не сможет одалживать деньги для покрытия расходов, и в целом это скажется на финансовых рынках и скачка процентных ставок.

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