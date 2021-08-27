Байден про ядерну угоду з Іраном: якщо не спрацює дипломатія, приймемо інші заходи

США прагнуть розв'язувати проблему ядерної програми Ірану дипломатичним шляхом, але при цьому готові розглянути і інші варіанти. Вашингтон підтвердив готовність не допустити появи у Тегерана ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена .

За його словами, зараз в іранському питанні США віддають перевагу дипломатичним способам розв'язання проблеми. "Але якщо дипломатія провалиться, ми готові звернутися до інших варіантів", - сказав Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннет.

Президент США також підтвердив підтримку Ізраїлю в сфері безпеки і зобов'язання не допустити появи в Ірану ядерної зброї.