ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден про ядерну угоду з Іраном: якщо не спрацює дипломатія, приймемо інші заходи

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 27 серпня 2021 21:13
Байден про ядерну угоду з Іраном: якщо не спрацює дипломатія, приймемо інші заходи Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США прагнуть розв'язувати проблему ядерної програми Ірану дипломатичним шляхом, але при цьому готові розглянути і інші варіанти. Вашингтон підтвердив готовність не допустити появи у Тегерана ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена.

За його словами, зараз в іранському питанні США віддають перевагу дипломатичним способам розв'язання проблеми. "Але якщо дипломатія провалиться, ми готові звернутися до інших варіантів", - сказав Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннет.

Президент США також підтвердив підтримку Ізраїлю в сфері безпеки і зобов'язання не допустити появи в Ірану ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомило про істотного успіху Ірану в збагаченні урану.

Відзначимо, в Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть в разі повернення Тегерана в ядерну угоду.

Як повідомляло РБК-Україна, новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів з ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Іран Ядерна угода
NEWS
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес