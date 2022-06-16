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Байден делает все возможное для доставки украинского зерна на мировые рынки, - Белый дом

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Вашингтон, Четверг 16 июня 2022 03:54
Байден делает все возможное для доставки украинского зерна на мировые рынки, - Белый дом Фото: представитель Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вывоз зерна из Украины является сложным вопросом, но президент США Джо Байден "непредвзято относится" к этой проблеме.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Байден заявил во вторник, что вдоль границы с Украиной будут построены временные элеваторы, чтобы помочь экспортировать зерно и справиться с растущим глобальным продовольственным кризисом.

"Президент делает все возможное, чтобы доставить это зерно на рынок. Мы все помним о срочном характере этого вопроса", - сказал Кирби.

Представитель украинской делегации в Вашингтоне Давид Арахамия выразил в среду опасение по поводу того, что разминирование портов сделает Украину гораздо более уязвимой для российского нападения со стороны Черного моря.

"Наши военные против этого, поэтому у нас очень и очень ограниченный оптимизм в отношении этой модели", - заявил он.

Напомним, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

Минобороны Турции внедрило так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.

В Украине также готовят мощности для временного хранения зерна.

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