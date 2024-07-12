Байден дав зрозуміти, що не планує знімати кандидатуру з президентських виборів, - NYT
Президент Сполучених Штатів Джо Байден не продемонстрував жодних ознак того, що розглядає можливість відмовитися від участі в президентських виборах.
Про це свідчать його заяви під час підсумкової прес-конференції Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
На запитання ЗМІ, чому він не передає естафету молодому поколінню, він відповів, що "серйозність ситуації" вимагає досвіду.
Глава Білого дому припустився кількох помилок, наприклад, сказав "віце-президент Трамп", маючи на увазі Камалу Гарріс.
Однак він також давав переконливі відповіді, глибоко занурюючись у деякі складні питання зовнішньої політики. Та провів більше часу за лекторською трибуною, ніж під час своїх двох останніх сольних прес-конференцій.
Спірна участь Байдена у виборах
Нагадаємо, після провальної участі в дебатах з Дональдом Трампом, у Демократичній партії вважають, що Байдену слід відмовитися від участі у цьогорічних президентських виборах, оскільки шанси перемогти опонента дорівнюють нулю.
Співрозмовники видання NBC News зазначили, що думка про те, що він повинен вийти з кампанії та передати номінацію від демократів комусь іншому, - найімовірніше, віце-президенту Камалі Гарріс, - широко поширена навіть у лавах кампанії та зовнішніх демократичних структур, які її підтримують.
Натомість Байден наполягає, що не планує залишати виборчу кампанію. Днями глава Білого дому написав листа колегам-демократам, яким намагається придушити внутрішньопартійний бунт проти його кампанії.
Про те, як Демократична партія США зіштовхнулася зі складним вибором - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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