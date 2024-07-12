Байден дав зрозуміти, що не планує знімати кандидатуру з президентських виборів, - NYT

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не продемонстрував жодних ознак того, що розглядає можливість відмовитися від участі в президентських виборах.

Про це свідчать його заяви під час підсумкової прес-конференції Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Однак він також давав переконливі відповіді, глибоко занурюючись у деякі складні питання зовнішньої політики. Та провів більше часу за лекторською трибуною, ніж під час своїх двох останніх сольних прес-конференцій.

Глава Білого дому припустився кількох помилок, наприклад, сказав "віце-президент Трамп", маючи на увазі Камалу Гарріс.

На запитання ЗМІ, чому він не передає естафету молодому поколінню, він відповів, що "серйозність ситуації" вимагає досвіду.

Спірна участь Байдена у виборах

Нагадаємо, після провальної участі в дебатах з Дональдом Трампом, у Демократичній партії вважають, що Байдену слід відмовитися від участі у цьогорічних президентських виборах, оскільки шанси перемогти опонента дорівнюють нулю.

Співрозмовники видання NBC News зазначили, що думка про те, що він повинен вийти з кампанії та передати номінацію від демократів комусь іншому, - найімовірніше, віце-президенту Камалі Гарріс, - широко поширена навіть у лавах кампанії та зовнішніх демократичних структур, які її підтримують.

Натомість Байден наполягає, що не планує залишати виборчу кампанію. Днями глава Білого дому написав листа колегам-демократам, яким намагається придушити внутрішньопартійний бунт проти його кампанії.

Про те, як Демократична партія США зіштовхнулася зі складним вибором - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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