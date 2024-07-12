Байден дал понять, что не планирует снимать кандидатуру с президентских выборов, - NYT

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не продемонстрировал никаких признаков того, что рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах.

Об этом свидетельствуют его заявления в ходе итоговой пресс-конференции Вашингтонского саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На вопрос СМИ, почему он не передает эстафету молодому поколению, он ответил, что "серьезность ситуации" требует опыта.

Глава Белого дома допустил несколько ошибок, например, сказал "вице-президент Трамп", имея в виду Камалу Харрис.

"В то же время, он давал убедительные ответы, глубоко погружаясь в некоторые сложные вопросы внешней политики. И провел больше времени за лекторской трибуной, чем во время своих двух последних сольных пресс-конференций", - отмечает издание.