Байден может дать понять Путину, что ему пора оставить Украину в покое, - Кулеба

Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным может дать ему понять, что пора оставить в покое Украину. Глава Белого дома также может заявить, что агрессия РФ против Украины будет иметь свою цену для Кремля.

Кулеба отметил, что не должно быть никаких соглашений про Украину без Украины, что является "абсолютно железным принципом" украинской дипломатии.

При этом министр не ожидает, что это может произойти в Женеве. Он надеется, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины будет иметь цену, и Украина не одинока в своей борьбе".

"Мы надеемся, что президент Байден использует все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидер свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война против Украины провальная, и ему пора тихо оставить Украину в покое", - сказал Кулеба.