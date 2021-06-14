Байден може дати зрозуміти Путіну, що йому час дати Україні спокій, - Кулеба

Президент США Джо Байден під час зустрічі із російським лідером Володимиром Путіним може дати йому зрозуміти, що час залишити у спокої Україну. Голова Білого дому також може заявити, що агресія РФ проти України буде мати свою ціну для Кремля.

Кулеба зазначив, що не має бути жодних угод про Україну без України, що є "абсолютно залізним принципом" української дипломатії.

При цьому міністр не очікує, що це може статися в Женеві. Він сподівається, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України матиме ціну, і Україна не самотня у своїй боротьбі".

"Ми сподіваємось, що президент Байден використає всі доступні засоби, всю свою силу та політичну вагу як лідер вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна проти України провальна, і йому пора тихо дати Україні спокій", - сказав Кулеба.